«حورس».. طالبة تبتكر «روبوت» للتعقيم والتعامل مع مرضى العزل بالإسكندرية (فيديو)

باتت مواجهة فيروس كورونا المستجد، والعمل على إيجاد طرق حديثة ومتطورة للحد من انتشاره تشغل كل المهتمين بالعلم، وهو ما جعل فتاة في الثالثة عشر من عمرها تبتكر «روبوت» خاص بالتعقيم والكشف الحراري، بل والتعامل مع المرضى في مستشفيات العزل أيضًا، لتتقدم به في عدة مسابقات مع الاستمرار في تطويره.

و مع انطلاق مسابقة شباب مصر والثالثة للمهارات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، التقت "الدستور" بالطالبة «سما» والتي تشارك بـ «الروبوت حورس» في ركن الإبتكارات بالمبادرة للتعرف عن تفاصيل الروبوت واستخداماته.

سما والروبوت حورس

تقول سما وائل سعيد، 13عامًا الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، إنها التحقت

منذ عام ببرنامج للروبوت، وهو برتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الشباب والرياضة لتعليم صناعة الروبوت والإلكترونيات والبرمجة، و اجتازت الاختبارات وتم اختيارها ضمن 60 طليعا من بين 12 ألف شخص متقدم، وذلك لتمثيل المحافظات ومثلت محافظة الإسكندرية بمعسكر التدريب العملي، لتلتحق عقب ذلك بنادي العلوم.

- التحاقها بنادي العلوم سبب الفكرة



وأضافت لـ « الدستور» أنها بعد أن التحقت بنادي العلوم، بدأت التفكير في

استخدام ما قامت بدراسته بترجمته لشيء عملي، قائلة« أننا يجب أن نستخدم العلم الذي نحصل عليه في مساعدة البشرية والمجتمع، لذلك كان التفكير في ما يساعد في اكثر تحدي يواجهنا تلك الفترة وهو جائحة كورونا».

وأوضحت أنها بدأت العمل على روبوت يمكن استخدامه في مستشفيات العزل، أو الفنادق والمولات الكبيرة والمطاعم،والأماكن العامة للحد من انتشار الفيروس، حيث يتولى مهمة التعقيم والقياس الحراري للمواطنين بدون تدخل بشري.

سما والروبوت حورس



- سبب تسمية الروبوت حورس

وتابعت أنها أطلقت على الروبوت اسم «حورس» وهو اسم إله عند القدماء المصريين والذي يرمز إلى الحماية والخير والعدل، لذلك كان الاسم حيث يمكنه حماية المواطنين في مستشفيات العزل و التعامل مع المرضي، بالإضافة إلي تواجده على بوابات المستشفيات لقياس الحرارة والتعقيم.

سما والروبوت حورس

- قياس درجة الحرارة والتعقيم

ويتمكن «حورس» من قياس درجة الحرارة والتعقيم بأشعة "UV"، التي تقضي على الغشاء البروتيني لفيروس كورونا والتي تمنعه من الإنتشار، بالإضافة لتواجد مضخة لرش الكحول يتم التحكم فيها عن طريق بلوتوث الموبايل، وهو مصمم للتحرك حيث يمكن أن يتوجه لغرف العزل، فضلًا على أنه يتم العمل على إضافة الذكاء الاصطناعي ليتمكن الروبوت من التعامل والتحدث مع المرضى في المستقبل القريب.

سما والروبوت حورس

- توجيه «الروبوت» عن طريق تطبيق على المحمول

ولفتت أن الروبوت يعمل عن طريق تطبيق« ابلكيشن» على الهاتف المحمول، والذي يتحكم في نسبة رش الكحول، وتشغيل لمبات الـUV، وآخر للحركة ليصل إلى المريض، أو المواطن، ويتم تسجيل ذلك من خلال كاميرا في الروبوت لوصول الفيديو الذي تم تصويره من خلالها للمتحكم عن طريق شاشة.

سما والروبوت حورس

وأوضحت الطالبة سما أن تصميم الروبوت تم على «مانيكان» وتم التعديل عليه ليناسب الفكرة، وبدأ العمل على تطويره خلال الثلاث شهور الماضية، وذلك بمساعدة مدرب نادي العلوم، التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وأشارت إلى أنها شاركت بالروبوت في مهرجان العلمين الثاني بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتم تكريمها من وزير الشباب والرياضة ، ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، كما شاركت في منتدي الشباب العربي،ومسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات بالأكاديمية العربية.