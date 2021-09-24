«الصحة» تكشف موعد الوصول لذروة الموجة الرابعة من «كورونا»

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن مصر لم تصل لذروة الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا بعد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تدرك مصر ذروة الإصابة بالفيروس خلال أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر لـ "الدستور"، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا ستستمر في الارتفاع حتى تصل لذروتها ثم استقرار في الأعداد يليه انخفاض مستمر، وهو ما سيكون دليلاً على انتهاء الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية للحد من الإصابة بفيروس كورونا، والإسراع في الحصول على تطعيم كورونا.

وأوضحت أنه تم زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا إلى أكثر من 800 مركزاً للتطعيم على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.

أشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.