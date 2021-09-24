الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير الري: نسعى للاستفادة من كل قطرة مياه

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن سيتم تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى في إطار رؤية الوزارة لتنفذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تشمل تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.

وقال “عبد العاطي”، في بيان، إن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والحفاظ عليها، مشيرًا إلى مواصلة أجهزة الوزارة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروع التحول لنظم الري الحديث.

وأوضح أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٠ ألف كيلو متر، وأنه تم حتى الآن، تأهيل ترع باطوال تصل الى ٩١٠٩ كيلو متر، وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل ٢٦٣٦ كيلو مترًا.

وأشار عبد العاطى، إلى أنه حتى تاريخه طرح عدد ١٥ عقدًا لتأهيل المساقى بمحافظات "القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط"، بإجمالي عدد ٥٥٧ مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر وتم نهو التنفيذ في ٢٢ كيلومتر وجارى التنفيذ في باقى الأطوال.

كما أنه تم تحقيق التحول لنظم الرى الحديث فى زمام ٤٨٩ الف فدان ، وذلك ضمن خطة لتحديث نظم الري في نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.

كما تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.

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