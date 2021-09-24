وزير التعليم يحسم الفرق بين «التطوع للتدريس» و«العمل بالحصة»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التطوع للعمل بالتدريس سيكون مجانا لمن يريد من المؤهلين، ويتم بالتقدم بطلب لمدير الإدارة، ثم إحالته لموجه أول المادة لتكليفه بالعمل طبقا للشروط الوارده بالكتاب الدوري.

وأضاف شوقي، خلال تعليق له عبر أحد منشورات "فيسبوك"، أن نظام العمل بالحصة بمقابل 20 جنيها للحصة سيتاح لحملة المؤهلات التربوية العليا ومن لديه خبرة سابقة في التدريس.

وشدد الوزير على أنه يتم التقدم بطلب لمدير الإدارة ثم رفعه لمدير المديرية، لبحث جواز العمل بالحصة من عدمه طبقا لحصر العجز لكل مادة على مستوى المديريه والأولوية لمعلمي المواد الأساسية.

وكانت وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021/2022، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق عام دراسي منضبط بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة، على أنه يتم تقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير عام الإدارة التعليمية ورفعه إلى مدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بنظام الحصة من عدمه طبقًا لحصر العجز بكل مادة على مستوى المديرية، وطبقًا للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 2021-9-20.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل بالمدارس يكون بنظام التطوع (مجانًا) من حملة المؤهلات العليا التربوية، وينحصر عمل المتطوع في معاونة المعلمين طبقًا لما يتم تكليفهم به من خلال مشرف المادة.

وتابعت: "يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، على أن تكون الأولوية في العمل بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية".

وأكدت على ضرورة مراعاة عدم اشتراك المتطوع أو المستعان بهم للعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، ويتم الاستعانة بهم من بداية العام الدراسي وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.