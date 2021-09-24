الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: لقاح «سينوفاك» الصيني فعال للغاية ضد كورونا

سينوفاك
سينوفاك

أجرت الحكومة الماليزية اليوم الجمعة دراسة حول فاعلية لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب الدراسة، وفقا لما أوردته صحيفة (ذا ستار) الماليزية، فإن لقاح سينوفاك المضاد للفيروس التاجي فعال للغاية ضد الأمراض الخطيرة على الرغم من أن لقاح فايزر وأسترازينيكا المنافسين أظهرا معدلات حماية أفضل.

ووجدت الدراسة أن 0.011% من حوالي 7.2 مليون متلقي لقاح سينوفاك يحتاجون إلى العلاج في وحدات العناية المركزة لعدوى كوفيد، حسبما صرح مسؤولو الصحة الماليزية.

وأضافت أن 0.002% من حوالي 6.5 مليون متلقي لقاح فايزر احتاجوا إلى وحدات العناية المركزة، بينما احتاج 0.001% من 744 ألفا و958 متلقيا للقاح أسترازينيكا إلى علاج مماثل.

وتعد البيانات الأخيرة بمثابة دفعة للشركة الصينية التي يخضع لقاح كورونا الخاص بها لتدقيق متزايد بشأن فعاليته بعد تقارير عن إصابات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم تحصينهم بالكامل بسينوفاك في إندونيسيا وتايلاند.

وكانت أعلنت السلطات الصحية الماليزية، تلقي 81.8 % من إجمالي سكان ماليزيا أو ما يعادل 19 مليونا و 156 ألفا و 694 شخصا، الجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأفادت السلطات الصحية الماليزية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية اليوم الجمعة - بتلقي 21 مليونا و 847 ألفا و 551 شخصا من سكان ماليزيا البالغين الجرعة الأولى من اللقاح.
وفيما يتعلق بمعدل التطعيم اليومي، فقد تم إعطاء 326 ألفا و 612 جرعة أمس، ليصل العدد التراكمي للقاحات التي تم إعطاؤها من خلال برنامج التطعيم الوطني إلى 41 مليونا و 537 ألفا و 883 جرعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 24-9-2021

لترشيد المياه.. تأهيل وتبطين 2650 كيلو متر من الترع المتعبة

الأهلى يوجه رسالة دعم إلى موسيمانى

قاتل جارته بدار السلام: هددتني بإبلاغ ذويها بالعلاقة الجنسية إذا لم أتزوجها

الكويت تشارك في حفل استقبال اليوم الوطني الـ 91 للسعودية في نيويورك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الصعيد المصري الجديد

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة وقواها الناعمة

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حى الطيرة