دراسة: لقاح «سينوفاك» الصيني فعال للغاية ضد كورونا

أجرت الحكومة الماليزية اليوم الجمعة دراسة حول فاعلية لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب الدراسة، وفقا لما أوردته صحيفة (ذا ستار) الماليزية، فإن لقاح سينوفاك المضاد للفيروس التاجي فعال للغاية ضد الأمراض الخطيرة على الرغم من أن لقاح فايزر وأسترازينيكا المنافسين أظهرا معدلات حماية أفضل.

ووجدت الدراسة أن 0.011% من حوالي 7.2 مليون متلقي لقاح سينوفاك يحتاجون إلى العلاج في وحدات العناية المركزة لعدوى كوفيد، حسبما صرح مسؤولو الصحة الماليزية.

وأضافت أن 0.002% من حوالي 6.5 مليون متلقي لقاح فايزر احتاجوا إلى وحدات العناية المركزة، بينما احتاج 0.001% من 744 ألفا و958 متلقيا للقاح أسترازينيكا إلى علاج مماثل.

وتعد البيانات الأخيرة بمثابة دفعة للشركة الصينية التي يخضع لقاح كورونا الخاص بها لتدقيق متزايد بشأن فعاليته بعد تقارير عن إصابات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم تحصينهم بالكامل بسينوفاك في إندونيسيا وتايلاند.

وكانت أعلنت السلطات الصحية الماليزية، تلقي 81.8 % من إجمالي سكان ماليزيا أو ما يعادل 19 مليونا و 156 ألفا و 694 شخصا، الجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت السلطات الصحية الماليزية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية اليوم الجمعة - بتلقي 21 مليونا و 847 ألفا و 551 شخصا من سكان ماليزيا البالغين الجرعة الأولى من اللقاح.

وفيما يتعلق بمعدل التطعيم اليومي، فقد تم إعطاء 326 ألفا و 612 جرعة أمس، ليصل العدد التراكمي للقاحات التي تم إعطاؤها من خلال برنامج التطعيم الوطني إلى 41 مليونا و 537 ألفا و 883 جرعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.