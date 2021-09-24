ضبط 50 ألف قطعة «بونبون» فاسدة قبل بيعها في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، من تمكن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية من ضبط 50 ألف قطعة بونبون منتهية الصلاحية بدسوق قبل بيعها للمواطنين.

وأكدت المديرية، أن ذلك جاء خلال حملة شنتها إدارة مراقبة الأغذية بالإشتراك مع جهات رقابية أخرى ، وتم إخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبذلك تم إحباط محاولة المصنع لإعادة تدويرها ومن ثم بيعها للجمهور مرة أخرى.

وكانت حملة تموينية رقابية بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مدير إدارة تموين بندر دسوق ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة ومفتشى تموين بالإدارة من مأموري الضبط القضائي وانضمام جهاز حماية المستهلك والطب البيطري والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات والغلق الاداري، قد أجرت مرورا مفاجئا على المحلات، والسوبر ماركت، والمطاعم، والكافيهات، والمقاهي، والجزارة، والمصانع، والمحلات التجارية، والأسماك المملحة، ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق.

يأتي ذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وتمكنت الأجهزة الرقابية من تحرير 9 محاضر متنوعة بمركز ومدينة دسوق منهم ء 2 محضر تموين و 7 محاضر صحة والتحفظ على 19 طن جبن وعدد 960 زجاجة خل منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 3 محضر بيئة و15 محضر إشغال.

كما شنّت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة استهدفت المصانع والمخازن غير المرخصة، والمصانع التي تقوم بإنتاج الأغذية والأدوية الفاسدة، بدائرة مركز مطوبس، وتحفظت على قرابة 13.5 طن أدوية بيطرية وسلع ومواد خام لتصنيع العطور فاسدة ومجهولة المصدر، فيما كثفت كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.