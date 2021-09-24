تطعيم 19.1 مليون شخص ضد كورونا في ماليزيا

أعلنت السلطات الصحية الماليزية، تلقي 81.8 % من إجمالي سكان ماليزيا أو ما يعادل 19 مليونا و 156 ألفا و 694 شخصا، الجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت السلطات الصحية الماليزية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الجمعة، تلقي 21 مليونا و 847 ألفا و 551 شخصا من سكان ماليزيا البالغين الجرعة الأولى من اللقاح.

وفيما يتعلق بمعدل التطعيم اليومي، فقد تم إعطاء 326 ألفا و 612 جرعة أمس، ليصل العدد التراكمي للقاحات التي تم إعطاؤها من خلال برنامج التطعيم الوطني إلى 41 مليونا و 537 ألفا و 883 جرعة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



- إرشادات منظمة الصحة العالمية



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.