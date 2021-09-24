«بلينكن»: علاقة طالبان بالمجتمع الدولي ستتحدد من خلال الإجراءات التي تتخذها

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن اعتقاده بأن العالم متّحد في الضغط على حركة طالبان، وذلك بعد إجرائه محادثات مع مسؤولين من باكستان والصين وروسيا.

وقال بلينكين، في تصريحات، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن طالبان تسعى إلى الحصول على الشرعية، ودعم من المجتمع الدولي، مؤكدًا أن العلاقة التي تربط حركة طالبان بالمجتمع الدولي ستتحدد من خلال الإجراءات التي تتخذها.

وجدد بلينكن التأكيد على أولويات الولايات المتحدة والتي تتمثل في سماح طالبان للأفغان والأجانب بمغادرة أفغانستان، واحترام الحركة لحقوق النساء والفتيات والأقليات، وعدم السماح باستخدام أفغانستان مرة أخرى من جانب متطرفين مثل تنظيم القاعدة.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن : إنه سيوجه دعوة شخصية لنظرائه في أنحاء العالم قبل نهاية العام لمتابعة الالتزامات التي تم التعهد بها لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وفي قمة افتراضية بخصوص كوفيد-19 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعد الرئيس جو بايدن في وقت سابق بشراء 500 مليون جرعة أخرى من لقاحات كورونا للتبرع بها إلى دول أخرى في ظل تعرض الولايات المتحدة لضغوط متزايدة لمشاركة إمداداتها من اللقاحات مع بقية دول العالم.

وقال بلينكن: إنه سيدعو وزراء الخارجية لمتابعة الالتزامات التي تم التعهد بها في القمة التي تنعقد عبر الإنترنت وفي اجتماع قادم لمجموعة العشرين، قبيل اجتماع رؤساء الدول بقيادة بايدن الذي ينعقد في الربع الأول من 2022.

وأضاف: "علينا أن نستمر في المشاركة وفي محاسبة أنفسنا من أجل تحقيق تقدم حقيقي".