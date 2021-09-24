وزير الإسكان ومحافظ دمياط يبحثان مقترحات تطوير مناطق بـ«رأس البر»

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مساء أمس، مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لبحث مقترحات تطوير بعض المناطق بمدينة رأس البر، بمحافظة دمياط، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض مقترحات التطوير التى تم إعدادها بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتشمل، تطوير منطقة كازينوهات الجربى، والتى تقع جنوب رأس البر، وتعد حالياً المدخل الرئيسي للمدينة، وكذا منطقة كورنيش مدينة رأس البر، وغيرها من المناطق بالمدينة.

وزير الإسكان ومحافظ دمياط

وأكدت محافظ دمياط أن مشروعات التطوير المقترح تنفيذها ببعض المناطق بمدينة رأس البر، وفى مقدمتها تطوير كورنيش المدينة المطل على نهر النيل، تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للزائرين والمصطافين، والارتقاء بمستوى المدينة للشكل اللائق بها كمدينة سياحية، تتمتع بإطلالة على نهر النيل، والبحر المتوسط، وبها يلتقيان في منطقة اللسان.

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر 20 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن (بني سويف الجديدة – الوراق الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي "حماية أملاك الهيئة" )، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلةً فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الحضاري، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وزير الإسكان ومحافظ دمياط

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إصدار 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات بناء بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في مخالفتي بناء بقطعتي أرض بإبني بيتك2، ومخالفة بناء بقطعة أرض بالحي الأول بالمدينة، وإصدار 16 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالقطاع الأول للساحل الشمالي "حماية أملاك الهيئة"، والمتمثلة في إقامة مبانٍ "دور أرضي" وأسوار وأنشطة أخرى بدون سند ملكية أو تراخيص بناء، كما تم إصدار قرار إداري لإزالة مخالفات بناء بمدينة الوراق الجديدة، والمتمثلة فى البناء بدون ترخيص.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن المختصة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.