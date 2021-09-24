الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تهنأ بطريرك الأرمن الجديد رافائيل بدروس

الأنبا باخوم، النائب
الأنبا باخوم، النائب البطريركي

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك ، إن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بطريرك الأقباط الكاثوليك، أصدر بيانا لتهنئة بطريرك الأرمن الكاثوليك.

وأضاف الأنبا باخوم أن نص بيان التهنئة جاء كالآتي، “صاحب الغبطة رفائيل بدروس الحادي والعشرين بطريرك الأرمن الكاثوليك باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، نتحد معكم ومع كل الكنيسة الأرمنية في الصلاة شكراً للرب وفي الفرحة على اختياركم أبًا ورأساً للكنيسة الأرمنية، إذ نهنئكم بثقة أباء السينودس بكم، نسأل الرب أن يمنحكم النعمة والحكمة لخدمة مثمرة مقبولة عند الرب لقيادة الكنيسة إلى شهادة صادقة للإنجيل ومشاركة حقيقية في رسالة خلاص النفوس. مبروك وتهنئة قلبية مخلصة”.

وعلي صعيد اخر ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، بمقر المطرانية، وذلك في لقاء أخوي مليء بالمحبة.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأسا فعاليّات تصفيّات مسابقة الكتاب المقدّس في إنجيل القديس مرقس، وذلك بقاعة القديس بولس، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، حيث أقيمت فعاليات المسابقة الكتابية للمراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية للإيبارشيتين.

جدير بالذكر أن النتيجة النهائية للمسابقة الكتابية جاءت كالتالي، فوز المرحلتين الابتدائية، والإعدادية بإيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، فيما فازت المرحلة الثانوية بإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

الأنبا إبراهيم اسحق الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك إبراهيم إسحق البطريرك إبراهيم إسحق

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