الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكويت تشارك في حفل استقبال اليوم الوطني الـ 91 للسعودية في نيويورك

اليوم الوطني الـ
اليوم الوطني الـ 91 للسعودية

شارك الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح،  وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، في حفل استقبال اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية والذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك.
وعبر وزير الخارجية خلال مشاركته عن خالص تهانيه للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة متمنيا للمملكة مزيدا من التقدم والازدهار ودوام الأمن والاستقرار.

- اليوم الوطني السعودي

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز، والذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، صدر مرسوم ملكي يقضي بأن يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية هو اليوم الوطني السعودي.

يأتي ذلك فيما تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مجموعة من برقيات التهنئة من قِبَل قادة الدول العربية في الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر وموريتانيا، بالإضافة إلى رئيس وزراء باكستان.

وتزينت معالم العاصمة السعودية الرياض، بالإضاءة الخضراء، احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ 91، كما اتشحت سفارة المملكة بالقاهرة باللون الأخضر احتفالًا بهذه المناسبة.

وكتب السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، «سفارة الوطن الحبيب في القاهرة تزهو باليوم الوطني السعودي على ضفاف النيل»، وأضاف: «91 عامًا ووطننا الحبيب يزداد علوًا وارتقاءً.. أدام الله على بلادنا رفعتها وفخرها وأمنها وازدهارها». 

الخارجية الكويتي

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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