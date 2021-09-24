5 ضحايا في عمليات انتحار خلال 24 ساعة بالأردن

شهدت مدينة إربد شمال العاصمة الأردنية عمان، 4 حوادث انتحار خلال أقل من 24 ساعة، أسفرت عن وقوع 5 ضحايا.

وكانت حالة الانتحار الأولى لشخص أقدم على إحراق نفسه فجرا في أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، وبعدها بساعات، شنق طالب جامعي يدرس الطب نفسه بمنزل ذويه غربي مدينة إربد.

وفي الوقت التي لم تنته الأجهزة الأمنية الاردنية من التحقيق في الحادث، ورد بلاغ يفيد بقيام شاب سوري الجنسية بشنق نفسه في مكان عمله شمال المدينة.

فيما أقدمت سيدة حامل على شرب مادة سامة وسط الطريق أمام المحاكم الشرعية، على إثر خلافات عائلية، لتنقل إلى المستشفى، ويعلن عن وفاتها ووفاة جنينها، ليسجل 5 ضحايا في 4 عمليات انتحار في إربد.

وسجلت حالات الانتحار في الأردن ارتفاعا عام 2020، لتصل إلى حالة انتحار كل يومين، بنسبة هي الأعلى منذ 10 سنوات.

ويجدر الإشارة إلي أن حالات الانتحار في الأردن وصلت العام الماضي إلى 169 حالة، بنسبة زيادة بلغت 45.7 بالمئة، مقارنة مع عام 2019، وفقاً لمعطيات التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية.

جدير بالذكر أن الأردن أحصي خلال آخر 5 سنوات 677 حالة انتحار تام (2016-2020)، إذ سُجلت 120 حالة عام 2016 و130 حالة عام 2017 و142 حالة عام 2018 إلى جانب تسجيل 116 حالة عام 2019 و169 حالة عام 2020.

من جانب اخر، بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، امس، ‎مع نظيره السوري فيصل المقداد الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها بكل جوانبها، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.