«الفراخ» بـ25 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الجمعة ، استقرارا فى الاسواق، وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات من 21 حتى 25 جنيه للكيلو الواحد، بدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم من 25 حتى 27 جنيه للكيلو الواحد خلال بورصة اليوم، وبدأ سعر كيلو الفراخ البلدي من سعر 43 جنيه في السوق طبقاً لمعاملات اليوم، وسعر كيلو الفراخ الساسو من سعر 45 جنيه خلال البورصة اليومية، فيما بلغ سعر البط للكيلو الواحد 45 جنيه بالسوق، و بلغ سعر كيلو الرومي 50 جنيه للكيلو الواحد.

- أسعار الكتاكيت

سعر الكتكوت البلدي يبدأ من 3 حتي 3.25 جنيه في السوق.

سعر الكتكوت الأبيض يبدأ من 8 جنيه حتي سعر 8.25 جنيه في السوق.

ثم جاء سعر الكتكوت الساسو من 5.75 حتى 6 جنيه.

- أسعار البيض

بدأ سعر كرتونة البيض الأبيض من 43 جنيه في السوق.

وجاء سعر كرتونة البيض الأحمر 46 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي عند 53 جنيه.

- ارتفاع أسعار الدواجن بسبب الأعلاف

وكان عبد العزيز السيد رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية، قد أكد ارتفاع التكلفة الفعلية للدواجن خاصة الأعلاف والتي تجاوزت حاجز 7 آلاف جنيه لبعض الأصناف من الأعلاف، وبلغ سعر الذرة الصفراء 550 جنيها للطن والتي هي أساس مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى فول الصويا التي تجاوزت أسعارها 10 آلاف جنيه للطن، مشيرا إلى أن تكلفة توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين وكذلك الامصال الفعالة ضد الفيروسات ومعظمها مستوردة، هو ما زاد من أعباء المربين للخروج من دورات الدواجن، وبالتالي ارتفعت تكلفة الدجاجة بالمزرعة من 23 جنيه إلى 25 جنيه باوزان تتراوح بين 1500 الى 2000 جرام.



وأضاف رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية لـ " الدستور " أن قرار وقف استيراد الدواجن ومقطعاتها يهدف إلى تخفيف العبء على المربين وخاصة المزارع الصغيرة التي تعاني من ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف والأدوية البيطرية والأمصال، لافتا الى أن رئيس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها تقنين عملية الاستيراد رفضوا استيراد أي كميات من الخارج لدعم المربين، ووقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين على التوسع في إنشاء عنابر ومحطات جديدة لدعم الصناعة الوطنية التي يعمل بها 3 ملايين عامل.