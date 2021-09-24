«الكندوز» بـ130جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة، وتراوحت أسعار الكندوز 130-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار السجق البلدي بين 120-140 جنيها، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 140-160جنيها، تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وكانت قد شنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح، حملات موسعة على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري حصلت عليها "الدستور"، إلى الهيئة، أن هذه الحملات التى قامت بها ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن- تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والكبدة المخالفة بلغت كميتها 4163 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وقد بلغت إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 3 محاضر.

وأوضحت التقارير أنه قد قامت إدارة المجازر بالمديريات البيطرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل، كما أظهرت التقاريرالواردة من المديريتت، بأن إجمالي المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت 2,987 رأس من الماشية داخل هذه المجازر فيما بلغت إجمالي المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة 230,725 طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.