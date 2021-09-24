كشف السبب وراء حريق شقة سكنية بالتجمع

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة نشوب حريق نشب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة التجمع، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في التجمع، وتم الدفع بعدد من سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.