كاميرات لمراقبة حركة المرور بالتحويلات الخاصة بتطوير نفق الزعفرانة والطريق الصحراوي

تراقب إدارة المرور حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية بسبب غلق كلي لنفق الزعفرانة، منعا للزحام والتي تستغرق شهرين لأعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي وما يتضمنه من رفع كفاءة "نفق الزعفرانة" وتنفيذ أعمال تدعيم وصب للطبقة الخرسانية لجسم النفق، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إن تلك الأعمال تستلزم إجراء غلق كلي لنفق الزعفرانة بالاتجاهين لمدة شهرين على أن تكون الأعمال علي مدار 24 ساعة، مع قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلات مرورية علي النحو التالي :

- القادم من طريق "21" الصف وأطفيح اتجاه "طريق الزعفرانة البحر الأحمر" السير يمينآ اتجاه الطريق الشرقي القديم بني سويف حتي نفق "بياض العرب" ثم السير لطريق الزعفرانة.

- القادم من طريق "21" الصف وأطفيح إتجاه طريق القاهرة العودة للسير بطريق 21 الصف وأطفيح حتى نفق أطفيح أو نفق الوادي، أو الاستكمال حتى مناطق الاخصاص ومنه للدائري الإقليمي اتجاه القاهرة.

- القادم من طريق الزعفرانة اتجاه نفق الزعفرانة اتجاه مدينة أطفيح السير يمينا أعلى مسطح طريق الصعيد الحر اتجاه القاهرة ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم دوران وعودة اتجاه بوابات الكريمات.

وقامت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة قبل بوابات الكريمات لمنع السير اتجاه نفق الزعفرانة وإرشاد قائدي المركبات المتجه لطريق الزعفرانة السير بطريق بني سويف الصحراوي الشرقي حتي نفق بياض العرب.

كما نسقت الادارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المضيئة ليلآ، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على الطرق السريعة، وإلزام قائدي المركبات بالالتزام بالتحويلة المرورية بنطاق الأعمال بالكامل بجانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.