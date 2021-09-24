الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على ربع طن لحوم بدون أختام قبل استخدامها داخل مطاعم في الإسكندرية

لحوم بدون أختام
لحوم بدون أختام

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على ربع طن لحوم بلدية مجهولة المصدر بدون أختام الذبح داخل مطاعم قبل استخدامها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير عن مطعم بحيازته كمية من اللحوم البلدية مجهولة المصدر ومذبوحه خارج المجاز وغير موجود عليها أختام الذبح.
تم مداهمة المطعم والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 190 كيلو لحوم مذبوحه خارج المجازر بدون أختام، كما تم ضبط كميات من اللحوم المجمدة تقدر 170 كجم بأحد المطاعم الشهيرة وتم تحريزها، وتحرير عدد 12 محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين ببعض قرى المشويات والمطاعم.

 وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالاسكندرية، التحفظ علي 3٫5 طن "لحوم مجمدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

الداخلية شرطة التجارى بالاسكندرية مجهولة القبض

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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