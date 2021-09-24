كوريا الجنوبية تسجل 2434 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات جديدة

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 2434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 295 ألفا و 132 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2434 .

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على أكثر من37.1 مليون شخص، أو نحو 72.3 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطنا، وحصل نحو 22.6 مليون شخص، أو 44 % من السكان، على جرعتي اللقاح، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن، قد اعلن أن بلاده ستزود فيتنام بما لا يقل عن مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"، خلال الشهر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية- وفقا للمكتب الرئاسي- إن كوريا الجنوبية تخطط لمنح فيتنام مليون جرعة لقاح أو أكثر في أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن البلدين حاولا التغلب على فيروس كورونا معا من المرحلة الأولية، بمشاركة المواد ذات الصلة.

يذكر أن ذلك سيمثل أول تزويد مباشر من كوريا الجنوبية للقاح لدولة أجنبية، باستثناء الدعم المالي من خلال برنامج "كوفاكس".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.