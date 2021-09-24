الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 12697 إصابة و132 وفاة جديدة بكورونا في تايلاند

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند اليوم الجمعة تسجيل 12697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال ال(24) ساعة الماضية من بينها 12 ألفا و527 إصابة بين عامة الناس، و170 إصابة بين نزلاء السجون، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى مليون و537 ألفا و310 إصابات.
كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها 132 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 16 ألفا و16 وفاة حسبما ذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية.
وتعافى على مدار أمس 13 ألفا و540 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و366 ألفا و476 شخصا. 

- تخفيض فترة الحجر الصحي الإجباري للمسافرين الملقحين لسبعة أيام

وفي سياق متصل، تعتزم تايلاند تخفيض فترة الحجر الصحي الإجباري للمسافرين الملقحين لسبعة أيام فقط، وذلك لتعزيز اقتصادها.
 ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوباس كارنكاوينبونج المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض القول إن تخفيض فترة الحجر الصحي من 14 يوما لسبعة أيام سوف يساعد في تعزيز الاقتصاد وقطاع السياحة.

وإذا ما وافقت الوكالة المعنية بالوضع الوبائي على تخفيض فترة الحجر الصحي ، سوف يتم تطبيق القرار الجديد ابتداء من الأول من أكتوبر المقبل، وفقا لما قاله كارنكاوينبونج.
 ووفقا للقواعد المقترحة، سوف يتعين على المسافرين الدوليين الذين بحوزتهم شهادات تثبت حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا،  الخضوع لاختبار لدى وصولهم قبل أن يتوجهوا إلى منشآت الحجر الصحي.

وسوف يخضع المسافرون الذين ليس بحوزتهم شهادات تثبت تطعيمهم، ووصلوا جوا لتايلاند للحجر الصحي لمدة عشرة أيام، في حين سوف يخضع المسافرون برا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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