بلغاريا تسجل 1835 إصابة و99 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الجمعة، تسجيل 1835 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 489 ألفا و423 إصابة.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 99 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 20 ألفا و350 وفاة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية.

ويوجد في المستشفيات حاليا 4949 مريضا بالفيروس، من بينهم 414 في حالة حرجة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 427 ألفا و321 حالة بعد شفاء 1055 مريضا في أخر 24 ساعة، ووصل عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 39 ألفا و388 حالة.



- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



- إرشادات منظمة الصحة العالمية



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.