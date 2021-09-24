الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلغاريا تسجل 1835 إصابة و99 وفاة جديدة بكورونا

بلغاريا
بلغاريا

 أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الجمعة، تسجيل 1835 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 489 ألفا و423 إصابة.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 99 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 20 ألفا و350 وفاة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية.

ويوجد في المستشفيات حاليا 4949 مريضا بالفيروس، من بينهم 414 في حالة حرجة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 427 ألفا و321 حالة بعد شفاء 1055 مريضا في أخر 24 ساعة، ووصل عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 39 ألفا و388 حالة.


- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.


- إرشادات منظمة الصحة العالمية


وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

الأهلى يوجه رسالة دعم إلى موسيمانى

النشرة المرورية.. سيولة في حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الدفاعات السعودية تدمر «مسيرة مفخخة» خامسة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

الاتحاد الأوروبي ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات في هندوراس

بالأسماء.. «التنظيم والإدارة» يعتمد حركة تنقلات جديدة لموظفى الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حى الطيرة