التحفظ على 12 طن «جبن» فاسد داخل ثلاجة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 12 طن جبن فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمي لوجود تغيرات في الخواص الطبيعية داخل ثلاجة قبل ترويجها بالأسواق، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن ثلاجة حفظ لحيازته كميات كبيرة من أقراص جبن رومى وصفائح جبن أبيض وعبوات زبادى غير صالح للاستخدام الآدمي؛ لوجود تغيرات في الخواص الطبيعية، قبل ترويجه بالأسواق.

تم مداهمة الثلاجة والقي القبض علي المدير المسئول، وبتفتيشها عثر علي كميات كبيرة من صفائح جبن عليها صدأ ومظاهر فساد وعفن بكتيرى عبارة عن 256 قرص جبن رومي عليها عفن وتغير في الخواص باجمالى وزن 4 طن تقريبا و724 صفيحة جبنة بيضاء بها صدأ وسوء تخزين باجمالى وزن 12 طن تقريبا و8 جرادل بلاستيك بداخلها جبنة فيتا منتهية الصلاحية، وعدد 5 كرتونة بداخل كل كرتونة 64 علبة قشطة زنة العبوة 100 جرام منتهية الصلاحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي كميات من منتجات الألبان ومستلزمات تصنيع داخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان، بحيازة منتجات البان فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

تم استهداف المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 44 طن "جبن رومى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى"، و30 طن "ملح سياحات" غير صالح للإستهلاك الآدمى مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية "مستلزمات إنتاج"، و1,5 طن "جبن أبيض" بدون مستندات "مجهولة المصدر" تحت التجهيز، و660 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.