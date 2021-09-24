تسجيل 9058 إصابة و140 وفاة جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة في أوكرانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 9058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 2 مليون و379 ألفا و483 إصابة.

وذكرت الوزارة الأوكرانية في بيان لها، وفقا لما نقلته صحيفة (كييف بوست) المحلية أنه خلال الفترة نفسها، سجلت البلاد 140 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 55 ألفا و424 وفاة.

وتعافى على مدار أمس 2415 مريضا من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى 2 مليون و240 ألفا و388 شخصا، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.

وكان مجلس الوزراء الأوكراني، قد قرر تمديد الحجر الصحي التكيفي وحالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر المقبل.

من جهته، قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "إن الوضع الوبائي الحالي لفيروس كورونا تحت السيطرة، وذلك رغم تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بكورونا ، ولكن بسبب التلقيح يوجد هامش من الأمان".

وأضاف "لياشكو" أن نظام الرعاية الصحية مستعد للتعامل مع موجة جديدة من الفيروس ولكن أفضل طريقة لإنقاذ الحياة والصحة هي التطعيم ضد كورونا في أول فرصة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.