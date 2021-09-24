الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاعات السعودية تدمر «مسيرة مفخخة» خامسة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

الدفاعات السعودية
الدفاعات السعودية

 أسقطت الدفاعات السعودية، فجر اليوم الجمعة، طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن هناك تصعيدا حوثيا متعمدا لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مضيفا أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.
وكانت الدفاعات السعودية قد دمرت، أمس الخميس، 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وأشار  تحالف دعم الشرعية في اليمن،  إلى أنهم يتابعون النشاط الحوثي العدائي وسيجرى اتخاذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية للحوثيين، وفقا لقناة (الإخبارية السعودية).

يأتي ذلك بعدما كانت قيادة القوات المشتركة للتحالف عرضت لقطات توثق عملية تدمير زورقين مفخخين يتبعان لمليشيا الحوثي، الإثنين الماضي، في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن.

والثلاثاء الماضي، أعلن التحالف العربي أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه خميس مشيط بجنوب غرب السعودية.

وجاء في بيان التحالف العربي، "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط"، و أكد "إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية"

إلى ذلك في وقت سابق أعلن التحالف اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت نحو خميس مشيط.

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