الصحة العالمية توصى بأول علاج وقائى للمرضى المعرضين للخطر من كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية ولأول مرة بتقديم مجموعة من الأدوية للوقاية من الأعراض الحادة لمرض كوفيد 19- لدى المرضى المعرضين للخطر جراء المرض.



وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى دراسات تشير إلى أن توليفة من كازيريفيماب وإيمديفيماب طورتها شركة ريجينيرون الأمريكية بالمشاركة مع شركة روش السويسرية ويمكن أن تحسن فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة.



وتوصي المنظمة الآن بتقديم كازيريفيماب و إيمديفيماب لمرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أمراض سابقة والذين قد يعانون من أعراض شديدة جراء الإصابة بكوفيد19- ويواجهون الخضوع للعلاج في وحدات العناية المركزة.



ونشرت منظمة الصحة العالمية توصياتها الجديدة في المجلة الطبية البريطانية.



وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن المرضى المعرضين لخطر أكبر للخضوع للعلاج بالمستشفيات وأولئك الذين لم يطوروا أجسامًا مضادة طبيعية ضد كوفيد 19- هما مجموعتي المرضى الأكثر استفادة من العلاج الدوائي .



وحثت المنظمة المصنعين والحكومات على معالجة السعر المرتفع والإنتاج المحدود لمزيج الأجسام المضادة "ريجينيرون "، وأشارت إلى أن المفاوضات تجري مع روش بشأن تخفيض الأسعار والتبرع المحتمل والتوزيع العادل في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.