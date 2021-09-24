وزير الخارجية الأمريكى: العالم متحد فى الضغط على حركة طالبان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يعتقد أن العالم متحد في الضغط على حركة طالبان، وذلك بعد محادثات مع مسؤولين من باكستان، والصين، وروسيا، وفقا لفرانس برس.

والتقى بلينكين الخميس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير خارجية باكستان، كما أجرى مساء الخميس محادثات مع وزراء من الدول الأربع الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، بينها روسيا والصين.

وقال بلينكن للصحفيين: "أعتقد أن هناك وحدة قوية جداً في النهج ووحدة في الهدف".

وأضاف "طالبان تقول إنها تسعى إلى الحصول على الشرعية، وأنها تسعى إلى الحصول على دعم من المجتمع الدولي. العلاقة التي تربطها بالمجتمع الدولي ستتحدد من خلال الإجراءات التي تتخذها".

وجدد بلينكن تأكيد أولويات الولايات المتحدة التي تتمثل في سماح طالبان للأفغان والأجانب، بالمغادرة، واحترام الحركة لحقوق النساء، والفتيات، والأقليات، ومنع استخدام أفغانستان مرة أخرى من جانب متطرفين مثل تنظيم القاعدة.

وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن شدد في المحادثات مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على "أهمية تنسيق انخراطنا الدبلوماسي".

ودعت باكستان إلى التعامل مع طالبان وإلغاء تجميد الأصول الأفغانية، لكن قريشي قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه لا داعي للتسرع في الاعتراف بحكومة طالبان الجديدة.

وقال قريشي في مستهل لقائه مع بلينكن: "علينا إيجاد طريقة للعمل الجماعي لتحقيق هدفنا المشترك، وهو السلام والاستقرار".

واتخذت روسيا والصين نهجاً حذراً في تعاملهما مع الحركة التي سيطرت على أفغانستان هذا الصيف، وعبرتا عن مخاوف من التطرف الإسلامي على المدى البعيد.

وقال قريشي في مستهل لقائه مع بلينكن: "علينا إيجاد طريقة للعمل الجماعي لتحقيق هدفنا المشترك، وهو السلام والاستقرار"

واتخذت روسيا والصين نهجاً حذراً في تعاملهما مع الحركة التي سيطرت على أفغانستان هذا الصيف، وعبرتا عن مخاوف من التطرف الإسلامي على المدى البعيد.