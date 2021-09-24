تجديد حبس عاطل قتل طالب لسرقة التوك توك بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل طالب وإلقائه في ترعة أبيس الأولى لسرقة مركبة التوك توك الخاصة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة أبيس بوجود جثة شخص متوفى ملقى في ترعة أبيس الأولى المتفرعة من الترعة الإنجليزية بجوار الطريق الدولي.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة المعثور عليها للمدعو عبد الرحمن محمد أبو الفتوح، 17 سنة، طالب بالثانوي الصناعي، مقيم بقرية أبيس الثانية، وبمناظرة جثة المجني عليه تبين إصابتها بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسم والتي أودت بحياته وسرقة التوك توك الخاص به وهاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث وضبط الجناة، وعمل خطة بفحص علاقات المجنى عليه، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

وتوصلت جهود وتحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو حسام.م.م.أ، وشهرته "شاخورة"، في العقد الثالث من العمر، مقيم بعزبة الصيادين بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وهارب من تنفيذ أحكام.

تم عمل كمين وألقى القبض على المتهم بالتنسيق مع وحدة مباحث كفر الدوار بمحافظة البحيرة في أحد الأكمنة بالقرب من مسكنه، وبمواحهته اعترف بارتكابه الواقعة وسرقة التوكتوك وهاتف المجني عليه.

واضاف المتهم في تحقيقات النيابة أنه عقد العزم على سرقة أحد مركبات التوكتوك كرها عن قائدها نظرا لحاجته الشديدة للمال، وأعد سلاح أبيض وتوجه لمكان غير معروف لاستدراج أحد قائدي التوكتوك من صغار السن للطريق المجاور للترعة الانجليزية لتنفيذ مخططه ليلا.

وتابع أنه شاهد المجني عليه واستدرجه بحجة توصيله وحاول سرقة التوك توك قيادته كرها عنه إلا أن المجني عليه حاول الدفاع عن نفسه فوجه له العديد من الضربات لقتله.

وأشار المتهم إلى أن المجني عليه حاول الخروج من التوك توك قيادته هربا من الموت لكنه لاحق به واستمر بتوجيه عده طعنات له والتي أودت بحياته ودفعه في إحدى المصارف بعد أن هزلت قواه وبعد التأكد من وفاته فر هاربا بالتوكتوك وهاتفه المحمول، وتم التخلص من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بإلقائه بالترعة الانجليزية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ألقاه في إحدى الزراعات أثناء هروبه.

وأكد المتهم أنه قام بحلاقة ذقنه وشاربه عقب ارتكابه الواقعة لتغيير ملامحه والهروب من الشرطة، لافتا أنه باع التوكتوك لشخص مقابل مبلغ 11 ألف جنيه واشترى آخر بمبلغ 3500 جنيها وأنفق باقي المبلغ، تم تحرير المحضر رقم 9993 لسنة 2021 إداري ثان الرمل، وأخطرت النيابة للتحقيقات.