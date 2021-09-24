الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البر الرئيسي الصينى يسجل 30 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى الصين
كورونا فى الصين

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، اليوم الجمعة، أن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الخميس 30 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة أن 15 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 سُجلت في فوجيان، و15 حالة في هيلونغجيانغ.

وتم أيضا تسجيل 24 حالة إصابة جديدة وافدة، بما فيها 13 حالة في يوننان، وتسع حالات في شانجهاي، وحالة واحدة في كل من فوجيان وقوانغدونغ.

وقالت اللجنة إن حالة جديدة يشتبه بإصابتها وصلت من خارج البر الرئيسي الصيني سُجلت في شانجهاي يوم الخميس، مضيفة أنه لم تسجل أي وفيات متعلقة بالمرض.

وتم تسجيل ما إجماليه 8907 حالات وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الخميس، بينها 8395 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، و512 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي فيها. ولم تُسجل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 95948 حالة حتى يوم الخميس، بينها 1009 حالات لا تزال تتلقى العلاج، 16 منها في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 90303 مرضى من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

وتم تسجيل 11 حالة جديدة بدون أعراض، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي. وكان هناك ما إجماليه 348 حالة بدون أعراض، منها 340 حالة وافدة، تخضع للملاحظة الطبية حتى يوم الخميس.

وحتى نهاية يوم الخميس، تم تسجيل 12169 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 213 حالة وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و63 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16168 حالة إصابة مؤكدة بينها 841 حالة وفاة في مقاطعة تايوان.

وخرج ما إجماليه 11887 مريضا مصابا بكوفيد-19 في هونغ كونغ و63 في ماكاو و13742 في تايوان، من المستشفيات بعد تعافيهم.

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