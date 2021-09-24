نقيب المهن التمثيلية يتدخل للصلح بين مؤلفى «شقة 6»

تدخل الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي لحل الأزمة التي اشتعلت بين مؤلفي مسلسل “شقة 6” بعد تغيير احداث السيناريو.

وشاركت المؤلفة دعاء حلمي صورة جمعت مؤلفي العمل بالفنان أشرف زكي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وعلقت قائلة: "تحت رعاية الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اجتمعت أسرة مسلسل شقة ٦ السادة المؤلفون / محمود وحيد وسعاد القاضي ورفيق القاضي ودعاء حلمي".



وأضافت: "وقد أعربت كل الأطراف احترامها للطرف الأخر وتم تصفية سوء التفاهم وتم إيضاح كافة الحقائق التي تسببت في ذلك وأظهر كل طرف التقدير والاحترام والاعتراف بمجهود كل الأطراف".

يذكر أن مسلسل "شقة 6" اثار ضجة كبيرة مع عرض آخر حلقاته وهى الحلقة 15 يوم الخميس الماضي، فسرعان ما انهالت سيل من الانتقادات من قبل الجمهور والمشاهدين لعدم اقتناعهم بالنهاية التي لا تليق بنجاح أولى حلقاته، والتي جذبت قاعدة جماهيرية كبيرة فخاب ظن المشاهدين حسبما علقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع كم الانتقادات التي انهالت من قبل الجمهور فوجئ الجميع بخروج مؤلفي العمل عن صمتهم ووجه اتهامًا لمخرج العمل محمود كامل بتغييره في مجرى أحداث السيناريو المتفق عليه، حتى أنها لم تكن النهاية التي كتبت بالسيناريو ما جعل نهاية العمل ضعيفة، لكن سرعان ما دافع المخرج عن نفسه متهما مؤلفي العمل بالتقصير قائلاً: "في ناس مدعيين أنهم كتبوا وهما مكتبوش ولا حاجة، هما عملوا فكرة وكانت النتيجة اللي مكتوبه وحشه جدا، وأنا استعنت بناس عشان تكتب فعلا وتعمل حاجه أحسن بكتير، وأنا بحفظ حق الناس كويس أوي، لأن بحب وبخاف ربنا وضميري أهم حاجه عندي، ولن أرد على ما قيل".

وأشار المخرج إلى أنه له رؤية فنية تجعله ينهي الأحداث بهذا الشكل ليترك الباب موارب لعمل جزء ثان، وهو ما قابله الجمهور بالرفض رافضين هذا المبرر خاصة أنهم يرون أن الأحداث عبثية ولم تكن واقعية وعميقة كما توقع معظمهم.

ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، بل قامت إحدى مؤلفي العمل سعاد القاضي بالرد واتهام صناع العمل بعدم الاتفاق والاشتباك ما اضطرهم لوفاة إحدى شخصيات العمل الأساسية قائلة: “نا بخلي مسؤليتي عن العبث ده وعن النهاية العشوائية المشوهه .. بخلي مسؤليتي عن عمل مُخجل بكل معنى الكلمة.. وبمناسبة إني قررت التصريح .. فلازم تشوفوا معايا شوية كواليس .. زي أن صاحب مطعم يتكتب له دور ويتفتح خط درامي مالوش علاقه بالقصة عشان الأستاذ قائد العمل يروح ياكل ويقعد ببلاش هو وأصحابه اللي بالمناسبة كلهم اشتغلوا واتعملهم أدوار مالهاش علاقة بالدراما".

وأضافت: “اشي دكتور صاحبة وأشي بنت أخت مش عارفة مين وحماة مين واللي واخد بنتهم الكبيرة كل دول طبعا لازم يشتغلوا وألا يزعلوا فتعالوا نزعل المؤلفين دول شباب لسه بتبدء يعني الورق مالوش أصحاب.. أشي مش عارف مين عايز يطلع مصلحة يقول لأ الورق عايز يتظبط شوية والمؤلفين مش راضين فأنا هجيب حد يعمل اللي رافضينه وتيجي تاخد فلوس وتشلع في الورق وتقسم مع الأستاذ.. أشي الأستاذة مش مرتاحة مع الزميلة في الشغل فمن فضلكم موتوها بقى أو خلوا دورها ينتهى لحد كده فنرفض فطب تمام مايجوش اللوكيشن تاني وإحنا نصور اللي إحنا عايزينه".

وتوقع الجمهور بأن الفنانة فيدرا التي نفت نفي قاطع بأنه يوجد هناك خلاف بينها وبين روبي بطلة العمل، ويظل أمر "شقة 6" مجهولا لا يعلم أحد مصير الجزء الثاني منه، وينتظر مؤلفو العمل أن يقوموا بحل هذه المشكلة بالقانون.