مستوحاة من زىّ زوجها.. مجموعة فيكتوريا بيكهام لربيع وصيف 2022 (صور)

كشفت المصممة فكتوريا بيكهام خلال أسبوع الموضة في لندن أن هدفها هو تكوين خزانة ملابس عصرية ذكورية أنثوية أي تصميمات ملابس تجمع بين الزي الذكوري والزي النسائي.

وأستوحت هذه الفكرة أثناء رؤيتها لزوجها ديفيد وهو يرتدي ملابسه دائما عندما يكونا في إجازة في أوروبا، وصرحت المصممة أن مظهر زوجها الأنيق في هذه البدلات يعجبها ويدفعها لارتداء ملابسه، واقتباس تصميم مماثل أيضاً، وفقا لموقع vogue

مجموعة ملابس فكتوريا بيكهام

فكتوريا بيكهام تفضل الزي الذكوري في مجموعاتها

والمتأمل لتصميمات الموضة الخاصة بها يجد أن فكتوريا بيكهام تشير بشكل منتظم إلى الملابس الرجالية في مجموعاتها، ولكن هذا الموسم كان زوجها على وجه الخصوص هو محور لوحة المزاج الخاصة بها لربيع وصيف 2022.

مجموعة ملابس فكتوريا بيكهام

وتم عرض قمصان من نوع شامبراي كبيرة الحجم مماثلة لتلك التي يرتديها ديفيد، مع بنطال فضفاض وحزام جميل.

ولعب تصور أناقة بدلة ديفيد الرمادية المميزة كبديل للزي أنثوي مع سترة وبنطلون مطوي بخصر منخفض دوره في تشكيل عدد كبير من الأزياء.



وأصبحت هذه البدلة الملهمة هي المثالية في مجموعة قطع ملابس فيكتوريا بيكهام لربيع وصيف 2022.

مجموعة ملابس فكتوريا بيكهام



مجموع فيكتوريا بيكهام لربيع وصيف 2022



يعرف صناع الموضة قدرة فكتوريا بيكهام على تحريف قطع الملابس الرجالية الكلاسيكية وتكييفها لكي تتمكن المرأة العصرية من ارتدائها، وتتكون تفاصيل هذه الملابس من السترة والقميص المفكوك.

وابتكرت بيكهام زيًا مكونًا من تنورة منقوشة وقميص أبيض ومعطف ملائم، وربما كانت فكتوريا تفكر في حب زوجها للملابس الخارجية الحادة أثناء قيامها بهذا التصميم.

مجموعة ملابس فكتوريا بيكهام

مجموعة ملابس فكتوريا بيكهام الجديدة

تتكون مجموعة فكتوريا بيكهام بالإضافة إلى البدلات مجموعة من فساتين الماكسي المميزة.

مجموعة ملابس فكتوريا بيكهام

وتضم كذلك فستانًا سهل الارتداء منقوشًا باللون الأزرق السماوي، وفستانًا آخر أسود قصير.

وكانت إطلالة فكتوريا بيكهام نفسها عبارة عن سروال برتقالي محروق بحزام مع سترة وردية.