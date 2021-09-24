النائب الديمقراطى بومان يفشل فى حشد الدعم لإنهاء التدخل الأمريكى بسوريا

فشل النائب الديمقراطي جمال بومان في الحصول على الدعم اللازم لتمرير التعديل الذي طرحه لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في سوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، كان التعديل سيجبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحصول على إذن خاص من الكونجرس لاستمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا.

وطلب النائب الديمقراطي الدعم لتعديل على قانون الدفاع الوطني لاتخاذ خطوة مهمة نحو استعادة صلاحيات الكونحرس الحربية وطرح الوجود العسكري غير المصرح به في سوريا على نقاش طال انتظاره في الكونجرس.

وقدم بومان هذا الأسبوع تعديله المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا و الذي أسفر منذ عام 2017 عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين و إجبار مئات الآلاف من السوريين على النزوح.

وقال بومان "لسنوات كان الرئيس بايدن محقا في حديثه علنا ضد الحرب في أفغانستان، و قد تطلب الأمر شجاعة هائلة لمتابعة إنهاء التدخل العسكري الأمريكي هناك.. لفترة طويلة جدا كانت أولويات الإنفاق في بلادنا خارج نطاق السيطرة وأعتقد أن البيت الأبيض يدرك أن الوقت قد حان لإنفاق أموال الأمريكيين في بناء الطرق والمدارس والشركات هنا في البلاد بدلا من الخارج".

وتابع: "لقد قتل الكثير من السوريين نتيجة للسياسة الأمريكية الكارثية لكن الرئيس بايدن لديه فرصة رائعة لإظهار القيادة مرة أخرى على المسرح العالمي".

وحث جميع النواب على الانضمام إليه و دعم هذا التعديل و إنهاء التدخل العسكري الأمريكي في سوريا في أسرع وقت ممكن.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم، تسجيل 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 75 حالة ووفاة 14 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة «سانا» السورية أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 31741 شفيت منها 23298 وتوفيت 2172 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.