لافروف يلتقى وزير الخارجية الأمريكى الأسبق كيسنجر فبنيويورك

عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر.

والتقى لافروف وكيسنجر آخر مرة عام 2019 في نيويورك أيضا، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة وآفاق تطويرها.

يذكر أن كيسنجر كان وزيرا للخارجية الأمريكية في السبعينات، وعايش الانفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

وكيسنجر سياسي مخضرم وله ثقله في الولايات المتحدة وعلى الساحة الدولية، ومن الخبراء الذين ويحظى بنفوذ لا ينضب في الدبلوماسية الأمريكية.

وكيسنجر معروف بمواقفه الداعمة للحوار بين واشنطن وموسكو، وخاصة على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية الروسية، 21 ألفا و438 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الــ 24 ساعة الماضية، (مقابل 19 ألفا و706 إصابات في اليوم السابق)، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و354 ألفا و995 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة.

وأشار البيان إلى تسجيل 820 حالة وفاة بالفيروس التاجي (كوفيدــ 19) خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 201 ألف و445 شخصا.

وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3 آلاف و445 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بــ 1698 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي العاصمة الروسية موسكو 936 حالة إصابة خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.