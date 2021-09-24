الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار متوسطة وانخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة بشمال سيناء

أمطار
أمطار

 تعرضت محافظة شمال سيناء الليلة لسقوط أمطار متوسطة ومتقطعة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية .


و لم تؤثر الأمطار على الحركة التجارية ومظاهر الحياة العامة داخل المحافظة، كما لم تؤثر على حركة السير على الطرق العامة والفرعية بالمحافظة، و ذلك نظرا لظروف حظر التجوال المفروضة عليها.


وتوالي غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة متابعة تطورات الظروف الجوية والأمطار أولا بأول، و لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي حوادث أو إخطارات بأى شىء غير عادى حتى الآن .


و كان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أعلن في وقت سابق رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة و مرافق المحافظة و مديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، كما تم الاستعداد لموسم الشتاء من سقوط أمطار و ما يتبعها من سيول متوقعة.

 

وفي سياق متصل، يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية و الوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 : 60% تقريبا )، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شرق القاهرة على فترات متقطعة ( 20% تقريبا ) من توقيت ( 2 : 8 صباحا)، و نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و جنوب سيناء و شمال الصعيد على فترات متقطعة، و اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح ( 50 : 60 كم / س) و ارتفاع الأمواج من (2.5 : 3.5 متر).


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة و ارتفاع الموج فيه من مترين و نصف إلى ثلاثة أمتار و نصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة و ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين و نصف والرياح السطحية شمالية غربية .
 

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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