أمطار متوسطة وانخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة بشمال سيناء

تعرضت محافظة شمال سيناء الليلة لسقوط أمطار متوسطة ومتقطعة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية .



و لم تؤثر الأمطار على الحركة التجارية ومظاهر الحياة العامة داخل المحافظة، كما لم تؤثر على حركة السير على الطرق العامة والفرعية بالمحافظة، و ذلك نظرا لظروف حظر التجوال المفروضة عليها.



وتوالي غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة متابعة تطورات الظروف الجوية والأمطار أولا بأول، و لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي حوادث أو إخطارات بأى شىء غير عادى حتى الآن .



و كان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أعلن في وقت سابق رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة و مرافق المحافظة و مديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، كما تم الاستعداد لموسم الشتاء من سقوط أمطار و ما يتبعها من سيول متوقعة.

وفي سياق متصل، يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية و الوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 : 60% تقريبا )، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شرق القاهرة على فترات متقطعة ( 20% تقريبا ) من توقيت ( 2 : 8 صباحا)، و نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و جنوب سيناء و شمال الصعيد على فترات متقطعة، و اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح ( 50 : 60 كم / س) و ارتفاع الأمواج من (2.5 : 3.5 متر).



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة و ارتفاع الموج فيه من مترين و نصف إلى ثلاثة أمتار و نصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة و ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين و نصف والرياح السطحية شمالية غربية .

