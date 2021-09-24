الرئيس العراقى: الانشغال بالصراع فى المنطقة سيخلق فرصة لعودة الإرهاب وتنظيماته

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الانشغال بالصراع في المنطقة سيخلق فرصة لعودة الإرهاب وتنظيماته مرة آخرى.



وقال الرئيس العراقي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده نجحت في تحرير الأراضي التي سيطر عليها تنظيم "داعش "الإرهابي وحماية العالم من جرائمه" بدعم التحالف الدولي والدول الجارة، مشددا على أنه لا خيار أمام الدول إلا بالتعاون.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية"



وأضاف أن مكافحة الفساد تمثل للعراق معركة وطنية وترتكز على الحد من منابع الفساد والعمل على استرداد ما تم نهبه، داعيا في الوقت ذاته إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموالِ المنهوبة.



وحول الانتخابات المقبلة، شدد الرئيس العراقي على أن الانتخابات المبكرة مصيرية وستكون لها تبعات على العراق والمنطقة.. وحذر من أن استمرار الأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية بات شيئا "غير مقبول"، مشيرا إلى أن "بؤرا خطيرة للإرهاب" تنشأ على ديمومة هذه الأزمة وتهدد سوريا والعراق وكل المنطقة.





وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أشار الرئيس العراقي إلى أن استمرار الحرب هناك وتداعياتها الأمنية والإنسانية مبعث قلق يستدعي التوصل لحل يحقق الأمن والسلامة لليمن ولدول المنطقة.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة العراقية 2953 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلى مليون و987 ألفًا و352 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة العراقية- في بيان ، أنه جرى تسجيل شفاء 5 آلاف و335 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و882 ألفًا و596 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 21 ألفًا و993 حالة، وذلك بعد تسجيل 44 حالة وفاة جديدة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.