الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترودو يرحب بالتعاون بين كندا والولايات المتحدة فى مجالات متنوعة

ترودو
ترودو

رحب رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو بالتعاون بين كندا والولايات المتحدة في مجموعة متنوعة من المجالات.


جاء ذلك خلال اتصال جمعه بنائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كامالا هاريس ، التي هنأته على إعادة انتخابه.


وفي أعقاب القمة العالمية الافتراضية لكوفيد-19 التي استضافها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، ناقش ترودو أهمية استثمارات كندا في دعم ريادة الأعمال النسائية، بما في ذلك من خلال استراتيجية ريادة الأعمال النسائية، وتزويد الآباء في جميع أنحاء كندا بمساحات للتعلم المبكر ورعاية الأطفال بمتوسط 10 دولارات في اليوم ، وهو نموذج مستوحى من كيبيك.


وأشار رئيس الوزراء الكندي ونائبة الرئيس الأمريكي إلى شراكتهما الوثيقة ورغبتهما في العمل بشكل أوثق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تطلعا إلى الاجتماع شخصيًا في أقرب فرصة.

 

و علي صعيد آخر ، سجلت كندا 4115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 51 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية .

 

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و597 ألفا و789 إصابة، والوفيات إلى 27 ألفا و590 حالة.


وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 55.405 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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