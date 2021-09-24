دراسة كندية تبرئ المكسرات من التسبب في زيادة الوزن

أبرأت دراسة طبية كندية جديدة، أجريت فى جامعة "تورونتو" الكندية، المكسرات من التسبب فى زيادة الوزن .



فقد توصل الباحثون إلى انه لا توجد علاقة بين استهلاك المكسرات وزيادة الوزن، حيث أظهرت بعض التحليلات أن زيادة تناول الجوز كان مرتبطا بانخفاض وزن الجسم ومحيط الخصر.



يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم الدراسة الحالية دليلا على أن المخاوف طويلة الأمد بشأن تناول المكسرات وزيادة الوزن – والتي غالبا ما تروج لها وسائل الإعلام والإرشادات التغذية السريرية – غير مبررة .



في وقت سابق من هذا العام، وجد الفريق أن السعرات الحرارية الموصوفة تختلف عن السعرات الحرارية التي يتم هضمها وامتصاصها عندما يستهلك الأشخاص حبات اللوز.. وحلل الباحثون نتائج 121 تجربة سريرية ودراسات مستقبلية، مع أكثر من نصف مليون مشارك في المجموع.

وعلى صعيد آخر ، كشف العلماء أن الإفراط في تناول الطعام ليس السبب الرئيسي للسمنة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال العلماء إن استهلاك الأنواع الخاطئة من الأطعمة - وليس الإفراط في تناولها - هو المحرك الحقيقي لواحدة من أكبر الأزمات الصحية في الغرب.



ويدعو فريق الباحثين الأمريكيين إلى إعادة التفكير بشكل كامل في رسائل الصحة العامة حول السمنة ، مع التركيز الآن على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المعالج.



ويرى العلماء أن الوجبات الخفيفة مثل الحلويات والمشروبات الغازية والحبوب السكرية تؤدي إلى اختلالات هرمونية تؤدي إلى زيادة الجوع وزيادة الوزن.



وقال الدكتور ديفيد لودفيج، اختصاصي الغدد الصماء في مستشفى بوسطن للأطفال، إن الوقت قد حان لإلغاء الفكرة التي تعود إلى قرن من الزمان بأن السمنة ناتجة عن "استهلاك طاقة أكثر مما نحرقه".



ويعاني حوالي أربعة من كل عشرة بالغين أمريكيين وثلاثة من كل عشرة بريطانيين من السمنة المفرطة، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني والسرطان.



ويأتي التقرير في الوقت الذي تم فيه اختيار منظمة الصحة العالمية للمملكة المتحدة للعمل مع دول في جميع أنحاء أوروبا لتقليل تناول السكر على المستوى الوطني.