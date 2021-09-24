الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 24-9-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة الموافق 24-9-2021 مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على باقى الأنحاء.


وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 : 60% تقريبا )، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شرق القاهرة على فترات متقطعة ( 20% تقريبا ) من توقيت ( 2 : 8 صباحا)، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح ( 50 : 60 كم / س) وارتفاع الأمواج من (2.5 : 3.5 متر).


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
الإسكندرية 28 23
وادى النطرون 30 22
طنطا 29 22
شبين الكوم 30 23
دمنهور 29 23
بلطيم 29 23
مطروح 27 22
السلوم 27 22
سيوة 33 20
بورسعيد 29 20
دمياط 29 21
الزقازيق 30 21
المنصورة 29 22
الاسماعيلية 30 22
السويس 30 22
العريش 29 20
رفح 29 20
رأس سدر 34 22
نخل 34 16
نويبع 34 25
طابا 34 25
كاترين 28 16
الطور 31 26
شرم الشيخ 35 26
الغردقة 35 25
مرسى علم 36 25
الفيوم 31 21
بنى سويف 32 21
المنيا 33 22
أسيوط 33 21
سوهاج 37 23
قنا 38 23
الأقصر 39 23
أسوان 39 25
ادفو 39 24
أبوسمبل 39 24
الوادى الجديد 39 22
شلاتين 36 26
ابو رماد 34 26
حلايب 33 26
رأس حدربة 33 28

مصر ارصاد جديد سوهاج صور الاسماعيلى الوادي الجديد على البحر المتوسط درجات الحرارة الإسماعيلية وادى النطرون الوجه البحري

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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