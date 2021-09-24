الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

وزير الخارجية اليمنى: 80% من اليمنيين بحاجة ماسة إلى المساعدة المباشرة

وزير خارجية اليمن
وزير خارجية اليمن

قال وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك إن 80% من الشعب اليمني بحاجة ماسة إلى المساعدة المباشرة.


وأضاف وزير الخارجية اليمنية - في تصريحات لقناة (العربية) الإخبارية- أن هناك حاجة إلى مشاريع تنموية إلى جانب أعمال الإغاثة، داعيا العالم إلى النظر للأزمة اليمنية إنسانيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا، منبها في الوقت ذاتع إلى أن الحوثيين يعطلون عمل منظمات الإغاثة.


و أوضح أن "موقف الحوثيين متعنت بشأن مبادرات السلام"، مشيرا إلى "التصعيد الحوثي في شبوة و أبين والضالع ومأرب رغم دعوات السلام".


وشدد وزير الخارجية اليمني على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بالكامل للتصدي للحوثيين، موضحا أن المبعوث الأممي الجديد على اطلاع بالأزمة ويجب أن يتعامل بواقعية.


و اعتبر أن "مأرب فاصلة في المشهد السياسي"، لافتا إلى أن إيران وجهت الحوثيين بعدم الاتجاه للحل قبل السيطرة على مأرب".

 

وعلى صعيد آخر، تسلمت وزارة الصحة العامة اليمنية، اليوم : دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا عبر مطار عدن الدولي.

 

وقال وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية باليمن - وفقا لما أوردته قناة (اليمن) الإخبارية: إنه تسلم الشحنة المقدرة بـ 356 ألف جرعة لقاح ضد كوفيد 19 مقدمة من الحكومة الإيطالية عبر حلف كوفاكس.

 

و أوضح: أن الوزارة عملت خطة توزيع متكاملة وسيتم التوزيع للمحافظات اعتبارا من اليوم، مؤكدا سلامة اللقاح وفقا لمنظمة الصحة العالمية و الهيئة العليا للأدوية و المستلزمات الطبية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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