الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تصل إلى 50 %.. «الزراعة» تكشف عن الفاقد من المحاصيل الزراعية

المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية

قال تقرير لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن الفاقد والهدر الغذائي الفاقد في المحصول الذي يتلف قبل أن يصل إلى المستهلك فى مرحلة سلسلة الإمداد الغذائية أثناء الإنتاج والحصاد والتداول والتصنيع والتوزيع، يأتي بسبب ضعف تقنيات الحصاد مثل حصاد الطماطم في مراحل غير النضج، أو استخدام معدات حصاد ميكانيكية قديمة بدون صيانة، وكذلك اتباع الممارسات غير الجيدة  في الإنتاج والحصاد والتداول، والتعرض للحرارة وآشعة الشمس وعدم فعالية نظم التسويق وعدم وجود وحدات ومعدات للتصنيع الغذائى بالقرب من مناطق الإنتاج.

وأوضح التقرير، أن الهدر الغذائى هو الفاقد الذى يحدث فى نهاية السلسلة الغذائية الذى لا يستهلك بسبب تركه حتى يفسد أو يستبعده تجار التجزئة أو المستهلكون، ويتم هدر الطعام لأسباب مختلفة منها سوء التخزين ونقص الوعي وسلوك المستهلك، حيث تهدر كميات كبيرة من الغذاء أيضا نتبجة العادات والتقاليد والأعراف والسلوك، تحدث كميات كبيرة من هدر الغذاء خلال الأعياد وحفلات الزفاف واللقاءات العائلية وفي المطاعم والفنادق.

وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تزداد فيه احتياجات الغذاء في مصر، تزداد معدلات الفاقد والهدر الغذائي خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الأكثر عرضة للتلف. 

وعلى صعيد المنطقة ووفقا لتقرير منظمة الفاو 2020 يمثل الفاقد والهدر من الخضروات والفاكهة 45 - 55 % من الإنتاج السنوي، كما تقدر نسبة الفقد في محصول العنب في مصر بأكثر من 45 % وتزيد النسبة لأكثر من 50 % لمحصول الطماطم.

وأوضح تقرير مركز البحوث الزراعية أن نسبة الفاقد والمهدر من الحاصلات البستانية تمثل 23% في البرتقال  وترتفع إلى 30% في حالة اليوسفي، و22% لليمون المالح و30% للعنب والموز و25% للمانجو والمشمش و23% للبطاطس  و30% للفلفل الأحمر  و24% للبسلة الخضراء و33% للخرشوف و29% للطماطم و23% للتفاح  و14% للبلح الطازج و15 % للبلح المجفف و15% للبطيخ والشمام والثوم و18% للبصل و19% للخيار و15% للثوم و18% للبطاطا.

 

-يصل إلى روسيا الطماطم الزراعة تكشف الفاقد المحاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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