الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بـ وحدة سكنية فى بورسعيد

حريق بوحدة سكنية
حريق بوحدة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد من السيطرة على حريق هائل شب في وحدة سكنية ببرج الحفني، نطاق حي الشرق.

 

تلقت الحماية المدنية بلاغاً بالحريق، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ فريق إطفاء، برئاسة العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الأطفاء، للسيطرة على ألسنة النيران قبل أن تمتد إلي الوحدات السكنية المجاورة.

 

تمكن الفريق من السيطرة على الحريق بمشاركة سيارتي إطفاء، وأنقذ رجال الإطفاء باقي محتويات الوحدة السكنية، بعدما إندلعت النيران في غرفة النوم.

 

وأكد شهود عيان أن الوحدة كانت خالية من الأهالي، وأن الحريق كان نتيجة لماس كهربائي، وأن النيران بفضل التحرك السريع لرجال الإنقاذ تم السيطرة عليها، وحماية البرج السكني وقاطنيه.

 

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.  

 

وقام فريق النيابة العامة بمعاينة موقع الحريق، ويجري تحديد حجم التلفيات بالوحدة السكنية، وكذلك إستكمال إجراءات المحضر. 

النيران التهمت السيطرة بورسعيد غرفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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