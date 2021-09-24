الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الفرنسى: الخروج من الأزمة بين باريس وواشنطن يتطلف وقتا وأفعالا

جان إيف لودريان
جان إيف لودريان

 قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الخروج من الأزمة بين بلاده والولايات المتحدة بسبب قضية الغواصات الأسترالية يتطلب "وقتا وأفعالا" .


وقالت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية  - إن وزير الخارجية جان إيف لودريان اجتمع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع ثنائي في مقرّ الأمم المتحدة.


وأضافت أن لودريان وافق على البقاء على اتصال وثيق مع نظيره الأمريكي من أجل "استعادة الثقة" بين الطرفين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاتصال بين الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون تعد خطوة أولى نحو تهدئة الأزمة ولكن الخروج منها يتطلب وقتا وأفعالا.


يشار إلى أن الاجتماع الثنائي بين الوزيرين جاء غداة مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن فيها الجانبان "التزامات" لاعادة إرساء الثقة بين بلديهما بعد أزمة الغواصات الأسترالية.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت فرنسا 7125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

كما سجلت البلاد 80 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و61 ألفا و323 إصابة، والوفيات إلى 116 ألفا و981 حالة.


وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 262ر92 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

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