الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية فى اليمن خطيرة

اليمن
اليمن

 شدد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية مستمرة في دعم الشعب اليمني، "قدر الإمكان".


وأعرب المتحدث الأممي - في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية - عن قلقه من استمرار القتال هناك، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية بالمين خطيرة.


ولفت إلى أن الأمم المتحدة لم تتوقف عن المحاولة في حل الأزمة في اليمن.

 

وعلى صعيد آخر، تسلمت وزارة الصحة العامة اليمنية، اليوم : دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا عبر مطار عدن الدولي.

 

وقال وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية باليمن - وفقا لما أوردته قناة (اليمن) الإخبارية: إنه تسلم الشحنة المقدرة بـ 356 ألف جرعة لقاح ضد كوفيد 19 مقدمة من الحكومة الإيطالية عبر حلف كوفاكس.

 

وأوضح: أن الوزارة عملت خطة توزيع متكاملة وسيتم التوزيع للمحافظات اعتبارا من اليوم، مؤكدا سلامة اللقاح وفقا لمنظمة الصحة العالمية والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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