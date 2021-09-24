«أمن المنوفية» يفك لغز العثور على جثة سيدة مذبوحة بميت خاقات

تمكنت مباحث شبين الكوم من فك لغز العثور على جثة سيدة مذبوحة، حيث عثر الأهالي على الجثمان في منطقة خلف شارع مكينة طحين، وعلى الفور تم إبلاغ قسم الشرطة لبدء التحقيقات في الواقعة، وكشف ملابسات الحادث.

وكانت قد شهدت قرية ميت خاقان التابعة لقسم شبين الكوم بالمنوفية جريمة قتل سيدة على يد طليقها، حيث اكتشف الأهالي الواقعة وتم تبليغ قسم الشرطة على الفور ونقل الجثة إلى المشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة شبين الكوم، بالعثور على جثمان سيدة في العقد الثالث من العمر، مقتولة بقرية ميت خاقان التابعة لدائرة المركز، وتم انتقال فريق بحث من ضباط قسم شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد عرفة رئيس المباحث.



بالانتقال والفحص، تبين أن الجثمان لسيدة تدعى "ر. ع"، مقيمة ميت خاقان التابعة لدائرة القسم، مطلقة، وبدأ فريق البحث بجمع المعلومات، والتي أشارت إلى قيام خ،ا، طليقها بالقتل بسبب وجود خلافات بينهما، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة ونقل الجثمان إلى المستشفى التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد لقي طفل عمره 8 سنوات، ومقيم بقرية الخور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه ، بعد أن صدمته سيارة لاذت بالفرار.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد وصول بلاغ، بوقوع حادث اصطدام سيارة بطفل ووفاته في الحال، بينما هربت السيارة.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة، بطفل يُدعى عدي عادل أحمد، عمر 8 سنوات، وذلك بشارع المقابر بقرية الخور، دائرة المركز.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت المباحث بسرعة ضبط السيارة المتسببة في الحادث.