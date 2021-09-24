الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص إثر حادث مرورى بالبحيرة

حادث مرورى بالبحيرة
حادث مرورى بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها بينما أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر حادث انقلاب "توكتوك" طريق دمنهور حوش عيسى أمام شركة الأمير بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى العام يفيد بوصول جثة لسيدة، 4 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب"توكتوك"  بطريق حوش عيسى دمنهور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين انقلاب"توكتوك" ومصرع سيدة و4 أشخاص مصابين وهم: حسن عبد الرازق قدري، 63 سنة مقيم بناحية أبو المطامير مصاب بجرح بالرأس وكدمة بالصدر، ومحمد حسن عبد الرازق، ٣١ سنة، مقيم أبو المطامير مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وآدم محمد حسن، ٧ سنوات مقيم بناحية أبو المطامير مصاب بجرح بالوجه والرأس من الجانب الأيسر، وحسن محمد حسن، ٥ سنوات، مقيم بناحية أبو المطامير مصابين بجرح بالساعد الأيسر وكدمات متفرقة بالسجم، وسارة حلمي محمد بسطويسي ٢٧ سنة  أبو المطامير جثة هامدة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

محافظة مديرية أمن وزير الداخلية مركز شرطة لمستشفى

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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