الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أمريكى: لا مؤشر إيجابى على استعداد إيران للعودة إلى المحادثات النووية

الطاقة النووية
الطاقة النووية

قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إنه لايوجد أي مؤشر إيجابي على أن إيران مستعدة للعودة إلى المحادثات في الوقت الحالي.


وأضاف المسؤول - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن واشنطن تجهز خطة بديلة إذا واصلت إيران برنامجها النووي، لافتا إلى أن بلاده ستحكم على مصير المحادثات مع إيران بمدى تقدمها في برنامجها النووي.


وأكد أنه إذا لم تستأنف إيران المحادثات النووية قريبا "سننظر في مدى جدوى المحادثات"، مذكرا أن كل أطراف الاتفاق النووي متفقون على ضرورة استئناف محادثات فيينا من حيث توقفت، وأن إيران لم تحدد بعد ممثليها في المحادثات النووية أو موعد عودتها.

 

و على صعيد آخر ، سجلت وزارة الصحة الإيرانية 17 ألفا و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 5 ملايين و 459 ألفا و 796 إصابة من بينها 6 آلاف و661 حالة في وضع حرج.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزي، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 379 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 117 ألفا و905 حالات وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و819 ألفا و223 شخصا حتى الآن.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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