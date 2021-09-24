الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أمازون تمثُل أمام مجلس العمل فى 28 سبتمبر بسبب الفصل التعسفى لموظفين

أمازون
أمازون

أعلن المجلس الوطني لعلاقات العمل الأمريكي عقد جلسة استماع في 28 سبتمبر للنظر في اتهامات موجهة لشركة أمازون بأنها فصلت تعسفيًا وخلافًا للقانون اثنين من موظفيها لانتقادهما الشركة صراحةً.


وأفادت شبكة "سي إن بي سي"، بأنَّ شركة أمازون فصلت إميلي كانينغهام ومارين كوستا، وكلاهما من مصممي تجربة المستخدم في مقر الشركة في سياتل، بسبب "انتهاكهما المتكرر للسياسات الداخلية" في أبريل من عام 2020. فيما يقول كننغهام وكوستا إنهما طُردا انتقامًا من انتقاداتهما المستمرة لسياسات مناخ العمل وممارسات العمل في أمازون.


ووجد المجلس الوطني لعلاقات العمل أساسًا موضوعيًا لشكوى كانينغهام وكوستا بشأن ممارسة العمل غير العادلة، التي تم تقديمها في أكتوبر الماضي. وفي شكواهما، زعم الاثنان أنَّ أمازون انتهكت قانون العمل الفيدرالي من خلال فصلهما من العمل "على أساس الإنفاذ التمييزي لسياسات عدم التماس والتواصل الخاصة بها"، الذي يحظر الموظفين من التحدث عن أعمال أمازون دون موافقة المدير.


وقالا إنَّ هذه السياسات كان لها أيضًا تأثير مخيف على الموظفين وتقييد حقهم في الانخراط في أنشطة تحميها قوانين العمل الفيدرالية.


وسينظر قاضي القانون الإداري في الشكوى في جلسة استماع افتراضية مقررة في 28 سبتمبر.


وتواجه أمازون عددًا متزايدًا من الشكاوى من الموظفين الذين يزعمون أنَّ الشركة انتقمت منهم بسبب التحدث علانيةً عن ظروف العمل فيها. ووصل حجم الشكاوى إلى مستوى عالٍ بما يكفي لدرجة أنَّ المجلس الوطني يفكر في تعزيز جهوده في تحقيق على مستوى الدولة.

 

و علي صعيد آخر ، منحت شركة أمازون سيارات ومكافآت نقدية قدرها 100 ألف دولار، لمجموعة من عمال المستودعات المُلقحين ضد فيروس كورونا المستجد، كجزء من المسابقات الجارية لتشجيع الموظفين على التلقيح.
وذكر موقع (ذا فيرج) التقني، أن 4 من عمال المستودعات وموظف في شركة "Whole Foods "حصلوا على سيارات تصل قيمتها إلى 40 ألف دولار، وذلك بعد أن قدموا دليلا على تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الشركة أن ثلاثة من موظفي المستودعات وموظفي "Whole Foods" حصلوا الأسبوع الماضي على جوائز نقدية قدرها 100 ألف دولار بسبب الحصول على التطعيم، وكانت أمازون قد أطلقت في شهر أغسطس الماضي مسابقة لمكافأة الموظفين الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا وتشجيع الرافضين للحصول على اللقاحات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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