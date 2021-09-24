الولايات المتحدة تؤكد دعم تونس على مختلف الأصعدة

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم، استعداد بلاده مواصلة دعم تونس على كافة الأصعدة بما يساعدها على ترسيخ مسارها الديمقراطي وتحقيق انتقال اقتصادي ناجح.



وأكد بلوم - خلال لقائه اليوم، سهام بوغديري المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية التونسية، بمقر الوزارة بالعاصمة تونس - الحرص على مواصلة العمل والتشاور بين البلدين حول أهم برامج التعاون الثنائي المالي والفني، وكذلك الدعم لدى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المانحة بما يساعد على تجاوز الصعوبات والتحديات القائمة.



من جانبها، أعربت بوغديري عن ارتياحها للتعاون القائم بين البلدين خاصة في الآونة الأخيرة، لاسيما في المجال الصحي من خلال المساهمة في توفير متطلبات مجابهة جائحة كوفيد-19، وعلى المستوى المالي بما تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من دعم للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة ومساندة للبرامج الوطنية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.



وشددت بوغديري على أن الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الاستثمارية تمثل أهم أولويات الفترة القادمة، مؤكدة الحرص على تعزيز مختلف برامج التعاون الثنائي والعمل على تنفيذها في أقرب وقت.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.