الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمدة لندن يدعو إلى جعل كراهية النساء جريمة بعد مقتل «سابينا نيسا»

عمدة لندن صادق خان
عمدة لندن صادق خان

 دعا عمدة لندن صادق خان إلى جعل كراهية النساء جريمة في أعقاب جرائم القتل المروعة للنساء في شوارع ومتنزهات العاصمة.


ووصف عمدة لندن العنف ضد النساء والفتيات بأنه "وباء"، داعيا الرجال إلى أن يكونوا معاونين له ، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.


يأتي ذلك في أعقاب مقتل معلمة المدرسة الابتدائية سابينا نيسا، 28 عامًا، التي تعرضت للهجوم حيث قطعت طريقًا قصيرًا لمدة خمس دقائق إلى حانة في نفس المشروع السكني الذي تقطن به، حيث عاشت في قرية كيدبروك، جنوب شرق لندن.


وقال خان، الذي ظهر في البرنامج، إنه يجب اعتبار كراهية النساء جريمة كراهية، ويجب أن يكون التحرش في الأماكن العامة ضد المرأة جريمة جنائية.


وأشار إلى أسماء منها سابينا نيسا وسارة إيفرارد والأخوات ببا هنري ونيكول سمالمان، الذين قُتلوا جميعًا في العاصمة مما أثار غضب النشطاء بسبب عنف الذكور.


وقال خان "بين يوم المرأة العالمي في العام الماضي ويوم المرأة العالمي لهذا العام، قُتلت 180 امرأة على أيدي رجال في جميع أنحاء البلاد."


وأضاف "لدينا وباء عندما يتعلق الأمر بالعنف ضد النساء والفتيات، فنحن بحاجة إلى نهج نظام كامل.. نحن بحاجة إلى التأكد من تعليم الأولاد في سن مبكرة احترام الفتيات لتعليمهم العلاقات الصحية."


ومضى قائلا "الفتيات في سن مبكرة يغيرن طريقة لبسهن في طريقهن إلى المدرسة بسبب الطريقة التي يعاملون بها من قبل الأولاد.. أعتقد أننا بحاجة إلى جعل كره النساء جريمة كراهية.. أعتقد أن التحرش في الأماكن العامة ضد المرأة يجب أن يكون جريمة جنائية."


وقال عمدة لندن إنه يعتقد أنه هناك حاجة إلى إعطاء هذه القضية نفس الجدية التي يعطيها للقضايا الأخرى.


ونقلت الصحافة البريطانية إن الضحية -28 عاما- غادرت منزلها الواقع على طريق "أستيل رود" في بلدة جرينويتش، يوم الجمعة الماضي، وسارت في اتجاه إحدى الحانات عندما تعرضت لهجوم أدى إلى مقتلها.


وقالت شرطة العاصمة إنه قد تم العثور على جثتها بالقرب من مركز مجتمعي يوم السبت الماضي كما ذكرت الشرطة إن "سابينا لم تصل إلى الحانة مطلقا، ويُعتقد أنها قُتلت أثناء سيرها".
ويشار إلى أن تشريح الجثة الذي تم يوم الاثنين الماضي، كان غير حاسم.

تعليم الرجال هجوم التحرش شرطة الابتدائية قتله صحية كراهية نشطاء بريطانية العنف ضد النساء الأماكن العامة العام الماضي شرطة العاصمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

تصل إلى 50 %.. «الزراعة» تكشف عن الفاقد من المحاصيل الزراعية

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

الأهلى يوجه رسالة دعم إلى موسيمانى

ضبط طبيب بيطرى يزاول مهنة الطب فى عيادة خاصة بالإسكندرية

بالأسماء.. «التنظيم والإدارة» يعتمد حركة تنقلات جديدة لموظفى الدولة

«أمن المنوفية» يفك لغز العثور على جثة سيدة مذبوحة بميت خاقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حى الطيرة