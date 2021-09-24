الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق ١٨ ورشة ومقهى خلال جولة ليلية لمحافظ الغربية بطنطا وكفر الزيات

غلق مقهى
غلق مقهى

قام طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس، بجولة ليلية تفقدية لشوارع العاصمة طنطا، حيث تفقد خلالها شوارع (النحاس، الفاتح، ترعة سنارة ، المعاهدة، الإسكندرية، البحر، الجلاء، سكة المحلة، الكورنيش، الأشرف، الحلو، سعيد، حسن حسيب، المعرض، طريق طنطا -القاهرة الزراعي، طريق إسكندرية الزراعي) للإطمئنان على التزام الورش والمحال بمواعيد الغلق، خلو الشوارع والميادين العامة من كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، متابعة عمل منظومة رفع القمامة من الشوارع والاستماع إلى شكاوى المواطنين.

 

وإختتمت الجولة بتفقد قرية إبيار بمركز كفر الزيات، وخلال الجولة تم غلق (١٥) ورشة للعمل في غير مواعيد الغلق الرسمية، وغلق (٢) مقهى لتعديها على حرم الطريق وغلق (١) مقهى لتقديمه الشيشة.

 

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، عادل داوود رئيس حي أول طنطا و محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

 

وكان رحمي، قد تفقد قرية بشبيش بمركز المحلة الكبرى في جولة استمرت ثلاث ساعات رافقه خلالها النائب عمرو السعيد عضو مجلس الشيوخ، اللواء محمد عبدالوهاب رئيس مدينة المحلة الكبرى، والدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والمهندس عبدالسلام بركات مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى و‎المهندس رأفت جمال مدير مديرية الطرق.

 

بدأت الجولة بزيارة مبنى الوحدة البيطرية حيث وجه المحافظ باستغلال قطعة أرض محيطة بالوحدة لعمل قوافل بيطرية وندوات إرشاد زراعي وبيطري ، وتفقد المحافظ ومرافقوه مجزر بشبيش والذي تم انشاؤه عام ١٩٦٧ على مساحة ٧٥٠ متر، موجهاً بإحلال وتجديد المجزر وإضافة قطعة أرض أملاك دولة إلى المجزر لتصبح إجمالي مساحته ١٣٥٠ متر، ليخدم قرية بشبيش والقرى المجاورة، كما تفقد المحافظ كوبري أبو يوسف ببشبيش حيث وجه ‎مدير مديرية الطرق بعمل إحلال وتجديد للكوبرى ضمن خطة العام الحالي. ‎

 

واخْتُتِمَت الجولة بتفقد الوحدة الصحية لطب الأسرة بقرية لومانة والتي تم إنشاؤها منذ ١٣ عام ولم يتم استغلالها حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتجهيزها لاستقبال المواطنين وتشغيل العيادات ومعمل التحاليل والصيدلية وعيادة التطعيمات.

طارق رحمي حي ثان طنطا جولة ليلية شوارع العاصمة محاسب مدينة المحلة رئيس مدينة القومية لمياة الشرب احلال وتجديد مركز كفر الزيات حى ثان طنط مدينة طنطا لمياه الشرب والصرف الصحي الشرب والصرف بتفقد

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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