ضبط طبيب بيطرى يزاول مهنة الطب فى عيادة خاصة بالإسكندرية

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن أعمال المرور على المنشآت الطبية الخاصة خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن فرق المرور التابعة للعلاج الحر بالمديرية والمناطق الطبية قامت بالمرور على 36 منشأة طبية خاصة ما بين عيادات خاصة وعيادات تخصصية ومراكز طبية ومعامل.

وأوضح "السقعان" أنه تم استصدار قرارات بالغلق الإدارى لتسعة عشر منشأة لعملها بدون ترخيص، وإمهال إحدى عشر منشأة مهلة تتراوح بين أسبوعين وشهر لإزالة المخالفات.

وأشار أنه تم ضبط "مينا س.ش" طبيب بيطرى) يزاول مهنة الطب بإحدى العيادات الطبية الخاصة فى غياب صاحبة العيادة، كما تم ضبط مركز علاج طبيعى وعيادة جلدية وعيادة اسنان بمنطقة سموحه سبق غلقها بالشمع الأحمر وقام المسئولون عنها بفض الشمع والعودة للعمل، وتم عمل محاضر بقسم الشرطة وإحالة المسئولون للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وكانت قد تمكنت إدارة العلاج الحر، في 10سبتمبر الجاري من ضبط "مصطفى ح. م." يزاول مهنة الطب من وصف أدوية وتعليق محاليل وخياطة الجروح والغيار عليها داخل صيدلية وذلك بناءً على شكوى لمديرية الصحة بالإسكندرية.



وبناءً عليه الشكوى توجه مفتشتان من إدارة التفيتش الصيدلي إلى الصيدلية محل الشكوى، وادعت احداهما الشعور بهبوط فقامت سيدة من العاملات بالصيدلية بقياس ضغطها وقررت تركيب محلول وريدى لها فى مكان معد لذلك تواجدت فيه عدد كبير من السيدات يجلسن على كراسى ويتم تعليق محلول وريدى لكل سيدة فى ظل غياب تام للإجراءات الأحترازية وأساليب مكافحة العدوى.

وأوضح «السقعان»أن مفتشى الصيدلة قاموا بتحريز كمية كبيرة من الأدوية المهربة غير المرخصة، وتم علق الصيدلية بالشمع الأحمر، وتم عمل ثلاث محاضر بقسم شرطة ثالث المنتزه لوجود أدوية مهربة، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، ومزاولة أنشطة غير مصرح بها داخل الصيدلية، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها .