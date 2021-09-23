الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سامح شكرى يجتمع مع وزير خارجية النيجر على هامش لقاءات الأمم المتحدة

شكري يلتقي وزير خارجية
شكري يلتقي وزير خارجية النيجر

اجتمع وزير الخارجية ‎سامح شكري، اليوم بوزير خارجية النيجر هاسومي مسعودو، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شمل التباحث حول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم القضايا الإقليمية.

ووصل شكري لنيويورك، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، بولاية نيويورك.

وألقى شكري، أمس الأربعاء، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل «ديربان»، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكذلك شارك شكري، أمس، في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا وبمشاركة عدد من دول الجوار، وذلك على هامش لقاءات الدورة الـ76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية النيجر

وزير الخارجية ‎سامح شكري
وزير الخارجية ‎سامح شكري
وزير الخارجية ‎سامح شكري
وزير الخارجية ‎سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية النيجر مسعودو الامم المتحدة نيويورك

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